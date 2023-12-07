ضربة موجعة للاحتلال.. «حزب الله» اللبناني يقصف 11 موقعا إسرائيليا 

أعلن حزب الله اللبناني قصف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية، خلال الليلة الماضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها، في عودة كبيرة لعمليات القصف التي كانت قد توقفت خلال فترة الهدنة التي استمرت أسبوعاً.

ودخل الحزب اللبناني على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر عندما شن الاحتلال عدواناً هو الأعنف على قطاع غزة بعد هجوم مباغت للفصائل الفلسطينية على مستوطنات قطاع غزة.

وبحسب مجموعة بيانات صادرة عنه ونقلتها قناة روسيا اليوم، قصف «حزب الله» 11 موقعاً وتجمعا إسرائيلياً شملت موقع المالكية المقابل لبلدة عيترون وقع الرادار وموقع رويسات القرن.

شمل القصف كذلك موقع جل العلام المقابل لبلدة الناقورة وموقع تل شعر وموقع الراهب، وكذلك ثكنة راميم الإسرائيلية والموقع البحري في القطاع الغربي، ومستوطنة ميتات المقابلة لبلدة عيتا الشعب، وموقع الضهيرة الإسرائيلي وموقع حدب البستان.