رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية في غزة

مع تلقي المزيد من المدنيين في جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم على الرحيل إلى الشمال، يزداد الضغط على المخيمات في الوقت الذي تعمل فيه المستشفيات المتبقية في تلك المناطق بنصف طاقتها، ما تسبّب في انتشار الأمراض التنفسية والمعوية بينهم، في ظل نقص إمدادات الوقود والمواد الغذائية إلى القطاع المحتل.

وقبل يومين، كشف توماس وايت، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، تفشي التهاب الكبد الوبائي أ في إحدى مدارس اللاجئين التابعة لهم.

وعلى خلفية تصريحات «وايت»، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا من تفشي المرض داخل مراكز إيواء غزة، بعد رصد 15 حالة إصابة، خلال الأيام الماضية.

في تصريح خاص لـ«الوطن»، أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، أنّ الوضع الآن في غزة يُشكّل مأساةً إنسانيةً كبيرة، إذ انتشرت الأمراض المعوية نتيجة لجوء الأهالي إلى شرب المياه الملوثة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن لجوء البعض إلى الشرب من مياه البحر في ظل نقص إمدادات الوقود وتوقف مواتير ضخ المياه عن العمل، ما أدى إلى صعوبة وصول المياه إلى مختلف الأماكن.

26 ألف حالة جرب في غزة

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، رُصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة من الأمراض المعدية بين المواطنين النازحين إذ تمّ تسجيل أكثر من 117 ألف حالة التهاب تنفسي حاد، وأكثر من 86 ألف حالة إسهال وجفاف حاد عند الأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من 50 ألف حالة مرض جلدي، منها 26 ألف حالة جرب وتقمل، وأكثر من 2400 حالة جدري.

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، أكد رصد ارتفاع كبير في أعداد المرضى بأمراض معوة بسبب المياه الملوثة والشرب من مياه البحر المالحة، منها التهاب الكبد الوبائي والنزلات المعوية والإسهال، فضلًا عن انتشار أمراض الجهاز التنفسي بما يقدر بنحو 10 آلاف مصاب، بحسب إفادات الأطباء مراسلي الرابطة المتواجدين في قطاع غزة.

انتشار الأمراض بين الأطفال في غزة

ويفوق أعداد المصابين بالأمراض الجلدية، العدد السابق ذكره، بحسب «عودة» الذي أكد أنّ الوضع بين النازحين في مدارس الأمم المتحدة صعب جدًا نظرًا لتكدس المواطنين، ما يُسهّل عملية انتشار الأمراض المعدية بينهم دون توافر أي خدمات طبية: «الأطفال الصغار لا يتحملون الوضع صعب خاصة، وأنّهم لم يحصلوا على التطعيمات اللازمة للجهاز المناعي»، بحسب قوله.