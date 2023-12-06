«الأونروا»: عدد النازحين الفلسطينيين في جنوب غزة سيتجاوز المليون خلال أيام

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنّ وكالة أونروا هي الاسم الوحيد الذي يبقى متماسكاً في قطاع غزة، ولا يزال يقدم خدمات حتى الآن، مشيراً إلى أن القطاع الفلسطيني به 1.9 مليون نازح في مختلف المناطق، منهم 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء التابعة للوكالة الأممية، إضافة إلى مئات الآلاف الآخرين المتواجدين في مدارس ومراكز إيواء حكومية وفي المستشفيات والشوارع، لافتاً إلى أن عدد النازحين الفلسطينيين، قرب الحدود مع مصر، سيتجاوز المليون نازح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «أبو حسنة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن «عشرات الآلاف خلال الأيام الثلاثة الماضية، أقاموا مخيمات بدائية، تذكرنا بالمخيمات التي أنشئت في عام 1948».

هجرة ضخمة من الجنوب إلى الجنوب

وتابع المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» قائلاً: «لاحظنا هجرة ضخمة جداً، ونزوحاً كبيراً من الجنوب إلى الجنوب، أي من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح»، حيث تقع كلا المدينتين في جنوب قطاع غزة

أرقام كارثية للنازحين

وأوضح «أبوحسنة» أنه «قبل بدء العملية البرية في خان يونس، كان في رفح نصف مليون فلسطيني، ونتوقع أن تصل الأعداد خلال الأيام المقبلة، إلى 1.2 مليون فلسطيني بمدينة رفح، رغم أنها مصممة لاستيعاب 250 ألف فلسطيني، بما يصل إلى 5 أضعاف طاقتها الاستيعابية».