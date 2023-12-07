أستاذ في العلوم السياسية: احتمالية تكوين قاعدة عسكرية لإسرائيل في شمال غزة

قالت الدكتورة هبة جمال الدين، أستاذ العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، إن المشهد الحالي داخل قطاع غزة معقد وصادم، إذ أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستتواجد عسكريا داخل غزة بشكل دائم، وهناك بعض المعلومات التي تشير إلى احتمالية تكوين قاعدة عسكرية تابعة للناتو في شمال غزة.

محاولات كبيرة للتهجير القسري

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك محاولات كبيرة للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة من الشمال للجنوب، وبالفعل يتواجد العديد من النازحين في خيامهم على حدود القطاع لدى معبر رفح.

حرب إبادة فعلية لأهالي غزة

وأشارت إلى أن ما يدور الآن هو حرب إبادة فعلية لأهالي قطاع غزة، إذ يستخدم الاحتلال الإسرائيلي تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل عدد الخسائر في الجيش الإسرائيلي مع زيادة عدد الضربات.

وأضافت أن إسرائيل تعمل على إبادة أعداد كبيرة وإزالة أحياء كاملة خلال فترات قصيرة للغاية، إذ إن إسرائيل تواجه الآن مشكلة كبيرة متمثلة في مسألة الأسرى، وفقا لمعهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل.