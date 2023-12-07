تفاصيل مقتل لواء وعدة رتب عسكرية إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل لواء احتياط وجندي، بجانب عدة رتب أخرى في غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد جيش الاحتلال أن القتلى هم الرقيب أول (احتياط) جوناثان مالكا، 23 عاما، جندي مدرع في الكتيبة 82، سقط في معركة في قطاع غزة، واللواء احتياط يوشاي غور هيرشبرغ (52 عاما)، قائد وحدة المفقودين في الفرقة 98، سقط في حادث سيارة عسكرية في غزة، وقُتل أيضا اللواء احتياطي عدي شاني بجانب مقتل فرد الكتيبة 424 التابعة للواء جفعاتي، حيث أصيب بجروح خطيرة خلال معركة بشمال قطاع غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وبدأت إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر في أعقاب تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى ودخل العدوان الإسرائيلي حاليا يومه الـ 61 مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لوقوع 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء، وقد قتلت الفصائل الفلسطينية 408 جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

اشتباكات عنيفة

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، فيما يشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى الجيش الإسرائيلي لقتل قائد إحدى الفصائل الفلسطينية وهو يحيى السنوار الذي تعد منطقة خان يونس مسقط رأسه ويحاول الجيش الإسرائيلي دخولها.