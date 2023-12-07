محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد انتهاء الأجهزة التنفيذية من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس التي تُستخدم مقارها في انتخابات الرئاسة 2024، استعدادا للعرس الانتخابي الذي من المقرر عقده في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، ويضمن سير وانتظام الانتخابات بهدوء ويسر، وذلك لتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.

المشاركة الإيجابية في إنتخابات الرئاسة

وناشد محافظ بورسعيد كافة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، التي تعكس مدي ثقافة ووعي الشعب المصري، التي تعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية، مشيرًا إلى أن حق المشاركة في الإنتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

في سياق متصل، أكدت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد إزالة أي عقبات استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت أنها تفقدت مقار لجان مدارس التوكيلات الملاحية والسلام التجارية أحد الابتدائية، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل الإدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمشرفين على الانتخابات إلى جانب توفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، والتأكد ضمن أعمال التجهيزات الجارية بها.

8 مقار انتخابية بحي الضواحي

وأكدت رئيس حي الضواحي أنه في ضوء تكليفات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوضع كافة الإمكانات لخدمة المدارس التى تقع بها مقار اللجان الانتخابية من الآن، وحتى مابعد انتهاء العملية الانتخابية ومتابعة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية، فإنه تم تجهيز 8 مقار اللجان الانتخابية من رفع كفاءة النظافة العامة والإنارة داخل وحول محيط مقار اللجان الانتخابية وصيانة دورات المياه، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات حول محيط اللجان والطرق المؤدية إليها وكذلك الهيش والحشائش الخضراء داخل اللجان لتوفير الأجواء اللازمة وكافة سبل الراحة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت أنه جرى التنسيق مع كافة مديري المدارس لتلبية أي احتياجات واستكمال أي تجهيزات وإزالة أي عقبات قد تقع خلال تجهيز المقرات الانتخابية، مشددة على توفير كل أوجه الدعم اللوجستي لخدمة العملية الانتخابية.