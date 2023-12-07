«العربية للتصنيع»: نعرض 45 منتجا في «إيديكس 2023»

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية معرض الصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، وانعقاده في ظل الأحداث الجارية حول العالم بمشاركة أكثر من 400 شركة من 46 دولة مختلفة يؤكد الثقة الكبيرة من جميع دول العالم في قدرة مصر على تنسيق مثل هذه الفعاليات المهمة، فمصر بلد مستقر وآمن.

معرض «إيديكس 2023» موسم عرض إنجازات الهيئة

وأضاف «عبداللطيف»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ معرض «إيديكس 2023» موسما لعرض إنجازات الهيئة العربية للتصنيع وأعمالها خلال عامين ماضيين، مشيرا إلى أنّه يتم العمل دائما على إنتاج وتصميم كل ما هو جديد ويخدم القوات المسلحة المصرية أولا، ويكون له سوق للتصدير إلى الدول الصديقة والشقيقة ثانيا.

منتجات الهيئة بمعرض «إيديكس 2023»

وتابع، أنّه جار عرض 45 منتجا خلال معرض «إيديكس 2023» هذا العام في جناج الهيئة العربية للتصنيع، منها 12 منتجا في العرض الخارجي بينما الباقي في العرض الداخلي، وهناك منتجات تُعرض لأول مرة في الجناح.