الصناعات العسكرية المصرية في الواجهة.. الوفود الأجنبية: «إيديكس 2023» فرصة انتظرناها

يختتم المعرض الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس» نسخته الثالثة غدا، وسط إقبال كبير وإشادة واسعة من العارضين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلّحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالمياً بجميع أجنحة المعرض التى تضمّنت معروضات فى 22 جناحاً دولياً لأكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

مسئول «بوينج» الأمريكية: أهم فعاليات الصناعات العسكرية.. ويوفر فرصة ممتازة لعرض منتجاتنا على عملاء جدد

يروى «ريك ليماستر»، المدير الأول لتطوير الأعمال العالمية لمنطقة الشرق الأوسط فى شركة «بوينج للدفاع والفضاء والأمن» لـ«الوطن»، أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس» من أهم الفعاليات فى هذا المجال عالمياً، لذلك تحرص شركة «بوينج» الأمريكية على المشاركة فيه باستمرار، ويعد العام الحالى هو المشاركة الثالثة فى هذا الحدث المهم.

وأضاف «ليماستر» أن هناك أسباباً أخرى عدة دفعت الشركة إلى المشاركة بينها تأكيد الشراكة مع مصر وحرصها عليها، وتابع: «المعرض يوفر فرصة ممتازة لعرض منتجاتنا على عملاء جدد، حيث يفتح مجالات تعاون مع الكثير من دول العالم الذين يحرصون على الوجود فى المعرض».

وأشار إلى أن هناك منتجات عدة توجد بها شركة «بوينج» فى المعرض هذا العام من بينها طائرة F-15EX، وهى متعددة المهام وتتمتع غدا بأفضل أدوات التحكم فى الطيران السلكية، وقدرة حمولة الأسلحة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت، وأنظمة قمرة القيادة المتقدمة، وكذلك طائرة الأباتشى AH-64D Apache، التى تمتلك قدرات متميزة تجعلها مفضلة لدى العديد من الدول، وطائرة KC-46A Pegasus التى لديها القدرة على التزود بالوقود الجوى، منوهاً بأن المعرض يعد من الفعاليات المهمة فى مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، وأن كبرى الدول والشركات تحرص على الوجود فيه، لعرض إنتاجهم والتواصل مع الشركاء فى العالم لتعزيز التعاون أو تبادل الخبرات فى هذا المجال.

ممثلة فرنسا: المشاركة فى المعرض فرصة كبيرة لا تفوَّت لأى شركة أو دولة ويساعدنا فى تعزيز الشراكة مع مصر

وسط جناح كبير ممتلئ بالأسلحة الفرنسية، يكثر به الزوار لرؤية أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الفرنسية فى مجال الصناعات العسكرية، والتى أنتجتها رابطة صناعة الدفاع والأمن الفرنسية «GICAT»، تروى «دلفين سامبيك»، مسئول الإعلام فى الرابطة لـ«الوطن»، أن هذه ليست المرة الأولى لفرنسا فى معرض «إيديكس»، تعد هذه المرة هى الثالثة، وتحرص فرنسا على المشاركة باستمرار فيه لأنه فرصة كبيرة لأى شركة أو دولة.

مميزات عدة تحفز رابطة صناعة الدفاع والأمن الفرنسية للمشاركة فى «إيديكس»، فالمعرض هذا العام يتميز بوجود وفود من دول تشارك لأول مرة من بينها البرازيل وإندونيسيا، كما يتيح المعرض فرصة للوصول إلى أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات العسكرية فى العالم، «كما يتيح لنا لقاء عملاء جدد يمكن إجراء شراكات أو تعاون معهم، ويساعدنا فى تعزيز الشراكة مع مصر، إحدى الدول الكبرى التى تهتم فرنسا بتوطيد العلاقات معها» وفقاً لـ«سامبيك».

وحرصت دولة التشيك على الوجود فى معرض «إيديكس»، وأرسلت وفداً بالتعاون مع وزارة الزراعة والصناعة، ووجود 10 شركات متخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، أرسلت كل منها مندوباً عنها.

ويقول المهندس ياروسلاف بيتشاتشيك، نائب رئيس شركة «إيرا»، إن معرض «إيديكس» يعد فرصة عظيمة لأى شركة تعمل فى هذا المجال، لذا حرصت العديد من الشركات التشيكية على الوجود لكونه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة سنوياً، يمكنك فيها لقاء أفضل الشركات من كل دول العالم، والتسويق للمنتجات التى تنتجها الشركات، مضيفاً: «إيرا هى واحدة ضمن مجموعة شركات متخصصة فى مجال الصناعات الدفاعية، وقدمت للعالم فئة جديدة من أجهزة استشعار المراقبة، والمخصصة لأغراض الدفاع والحرب الإلكترونية، وتم تطويرها باستمرار حتى تم الوصول إلى الجيل الخامس منها والمعروف باسم VERA-NG، والمصممة للمراقبة والاستطلاع لجميع الأهداف الجوية والبحرية والبرية».

مدير جناح الهند: يتيح فرصة لتسويق أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة المستخدمة فى البر والبحر والجو

وشاركت دولة الهند فى معرض «إيديكس»، حيث وجدت منظمة البحث والتطوير الدفاعى (DRDO)، بوزارة الدفاع الهندية وتتبعها مباشرة، إضافة لعدد من الشركات الهندية المتخصصة فى التصنيع العسكرى، يروى «ديفينا شام»، مسئول من منظمة أبحاث وتطوير الدفاع، لـ«الوطن»، أن هذه تعد المشاركة الثالثة لدولة الهند، فالمعرض يمثل بالنسبة لها أهمية كبيرة وتحرص على الوجود فيه سنوياً، لما يوفره من فرصة كبيرة للتواصل مع العالم فى الصناعات العسكرية، ويتيح فرصة فريدة لمختبرات منظمة البحث والتطوير الدفاعى لعرض أحدث تقنياتها ومعداتها وأنظمتها المستخدمة فى البر والبحر والجو.

وتحت مظلة جناح الهند المتكامل، يحكى «ديفينا» أن منظمة البحث والتطوير الدفاعى شاركت فى عرض براعة الصادرات الدفاعية الهندية التى تتراوح بين التصميم والإنتاج ثم التطوير، وتعمل المنظمة فى المقام الأول فى تصميم وتطوير العديد من الأنظمة والتقنيات الحديثة مثل: الصواريخ ونظم الدفاع الجوى القائمة على الصواريخ والطائرات القتالية الخفيفة ودبابات القتال الرئيسية ونظام الأسلحة والطائرات بدون طيار.

وتمنى المسئول كل النجاح لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023 ومواصلة إرث العلاقات الدفاعية بين الهند ومصر وتعزيز العلاقات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلى، وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات المنظمة على النحو الذى تنشده حكومة الهند.

أسلحة ومعدات عسكرية عديدة تظهر فى قاعة دولة صربيا، يقبل عليها الزوار ما بين ذخائر وأسلحة وملابس عسكرية، وشارك فيه ممثلاً عن صربيا شركة «جوغوإمبورت - إس دى بى آر جى بى»، وهى مؤسسة حكومية حققت نجاحات امتدت لعقود فى مجال الأسلحة والمعدات العسكرية ونقل التكنولوجيا، وتروى «مارينا فوكسانوفيتش»، المديرة المسئولة عن تنسيق الشئون الخارجية، أن هذه هى المشاركة الثالثة لصربيا. وقالت «فوكسانوفيتش» إن هناك أسباباً عدة تدفع الشركة الصربية للمشاركة فى المعرض، من بينها السعى للحفاظ على الشراكة مع مصر، كما أنه يوفر فرصة ناجحة للتواصل مع العملاء من كل العالم الذين يحرصون على الوجود فى «إيديكس»، وكذلك فرصة كبيرة لعرض المنتجات التى تنتجها الشركة، وأحدث ما وصلوا إليه، ومشاركة هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، بإقبال الكثير من الوفود حول العالم، وكذلك حرص دول جديدة على المشاركة، وإبراز مقدرتها فى الصناعات العسكرية.