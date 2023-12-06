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وزير الدفاع يتفقد الشركات العارضة في «إيديكس 2023»

كتب:

محمد مجدي
09:00 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفعاليات معرض «إيديكس 2023» الذي يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة في تواجد كبرى شركات التسليح العالمية على أرض مصر من خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض.

وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة واستمع من ممثلي الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن تقديره لكل الدول والشركات المشاركة بالمعرض، مختتماً الجولة التفقدية بالإشادة بكل الإجراءات التنظيمية للمعرض والقدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من الوفود والزائرين المهتمين بالمجالات الأمنية والصناعات الدفاعية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق جيل بويدفيزي المحافظ البحري الفرنسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، إذ تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

وعقب اللقاء قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة الصناعات الدفاعية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.