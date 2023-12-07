رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«الملا»: شركة إماراتية تهتم بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر

كتب:

مارينا رؤوف
11:23 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
وزير البترول يلتقي مسؤولي الشركة الإماراتية

وزير البترول يلتقي مسؤولي الشركة الإماراتية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية للطاقة منصور الحامد والوفد المرافق، وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية للشركة في مصر.

فرص واعدة وجاذبة في مصر

وأوضح الملا أنّ اللقاء تناول أيضا بحث سبل تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن أن تشارك فيها شركة مبادلة، في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بالأنشطة البترولية المختلفة.

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة مبادلة عن تقديره للعلاقات المصرية ومناخ الاستثمار بمصر، مؤكدا أنّ مبادلة ملتزمة بمواصلة التوسع بمشروعاتها في مصر، كما تتطلع لزيادة استثماراتها في ظل الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.

اقرأ المزيد:

وزير البترول: ملتزمون باستكمال مسار إزالة الكربون وتنفيذ تعهدات قمم المناخ

وزير البترول من «COP28»: مصر تقود الجهود العالمية لخفض انبعاثات غاز الميثان

وزير البترول: نتوقع مساهمة الهيدروجين الأخضر بـ18 مليار دولار في الناتج المحلي

وزيرة البيئة تعقد اجتماعا موسعا مع ممثلي وزارتي البترول والكهرباء

وزير البترول يستعرض خطة مصر لتوطين الهيدروجين الأخضر خلال مشاركته في COP28

وزير البترول: نعمل على تطوير لوائح انبعاثات غاز الميثان بنهاية 2024
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.