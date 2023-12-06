وزير البترول من «COP28»: مصر تقود الجهود العالمية لخفض انبعاثات غاز الميثان

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تقود الجهود العالمية لخفض انبعاثات غاز الميثان، وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف المؤتمرات والملتقيات الدولية، ووضع استراتيجية شاملة لخفض الكربون، وانضمامها إلى التعهد العالمي للميثان.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول في جلسة نقاشية حول تسريع وتيرة إزالة الكربون والتحول الطاقي ضمن فعاليات يوم الطاقة بالجناح المصري بمؤتمر المناخ Cop28 المقام حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أنَّ قطاع البترول بصدد وضع خارطة طريق مفصلة للحد من انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، مبينًا أنَّ قطاع البترول يبذل جهودًا كبيرة لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، من خلال وضع استراتيجية شاملة لخفض الكربون وانضمام مصر إلى التعهد العالمى للميثان وغيره من المبادرات العالمية التي تدعم خفض الانبعاثات.

كما أشار إلى جهود القطاع فى خفض الانبعاثات من خلال دعم التحول لاستخدام الهيدروجين منخفض الكربون، وتنفيذ مشروعات رائدة لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون الدولي لإيجاد المزيد من الفرص للتمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتعزيز جهود خفض الانبعاثات.