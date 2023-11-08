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«الملا»: تخصيص إدارة معنية بالمسئولية المجتمعية في شركات قطاع البترول

كتب:

مارينا رؤوف
02:18 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
طارق الملا

طارق الملا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسؤولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة، من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي، لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصرى.

وأشار إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة، وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية .

نستهدف التعليم والصحة وحماية البيئة

وأضاف الملا أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة، ومشروعات حماية البيئة، ويجرى متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.

وخلال الاجتماع تابع الوزير أهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الخدمة المجتمعية في محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحا أنه جرى تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية، وقيادات الوزارة ومسؤلوا الخدمة المجتمعية بالقطاع.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.