وزير الاتصالات الفلسطيني: وقوف مصر والعرب ضد التهجير منع النزوح خارج غزة

أعلن إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرئيلي يبث الذعر بين أهالي قطاع غزة من خلال الرسائل المختلفة التي يرسلها للمواطنين.

انقطاع في أحد خطوط الاتصالات شمال غزة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نعمل مع شركات الاتصالات لإصلاح الانقطاع في أحد خطوط الاتصالات شمال غزة، والاحتلال يستغل انقطاع الاتصالات في ارتكاب مزيد من الجرائم بقطاع غزة، التي يرتكبها تحت أعين العالم، وهذا الأمر لا يقل أهمية عن الغذاء والمياه والدواء، خاصة في حالة الحرب.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن وقوف مصر والدول العربية ضد التهجير القسري للفلسطينيين حال دون نزوحهم خارج غزة، والذي يعتبر أمر مرفوض تمامًا، ويجب أن تكون هناك إجراءات من الدول العربية لمعاقبة من يقف مع الاحتلال الإسرائيلي بمقاطعة بضائع الدول التي تشارك الاحتلال في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة.

وتابع: «سنبقى صامدين على الأرض الفلسطينية، رغم كل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، ولن نمرر مخططات الاحتلال الإسرائيلي».