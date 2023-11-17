وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف موعد عودة الإنترنت لقطاع غزة

أجاب الدكتور المهندس إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، على إمكانية عودة الاتصال والإنترنت لقطاع غزة، قائلاً: «طالما لا توجد كهرباء أو وقود فلن تعود الاتصالات أو الإنترنت في القطاع».

مسارات آمنة لإدخال الوقود

وأضاف الدكتور إسحق سدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يجب تنظيم مسارات آمنة لدخول الوقود بصفة مستدامة لعناصر شبكات الاتصال بقطاع غزة، لعودة الاتصالات بشكل جيد، مؤكداً: ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حالياً في القطاع جريمة لم نشهد مثلها في أي منطقة في العالم من قبل.

وأكد وزير الاتصالات، أن قطع الاتصالات والإنترنت يؤثر بالسلب على القطاع كاملاً، خاصة المستشفيات والتي لم تتمكن من التواصل لطلب الإغاثة، مشدداً على ضرورة توفير الوقود اللازم للقطاع وخلق مسارات آمنة له.

وفي سياق متصل، فسر الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على ميناء بحر غزة، قائلاً: «الاستيلاء محاولة جديدة من قوات الاحتلال للاستفادة من موارد الميناء من الغاز وحرمان قطاع غزة منها بالكامل»، مؤكداً أن الاحتلال يرى أن حماس لم تستفد من الميناء.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمالها الإجرامية

وأضاف الدكتور حسن سلامة في حديثه لـ «الوطن»، قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تضرب بالقواعد والقوانين الدولية عرض الحائط، عبر استمرار أعمالها الإجرامية في قطاع غزة، موضحاً أن هدف الاستيلاء على الميناء يأتي بمثابة استغلاله وتحويل قطاع غزة إلى صحراء جرداء لا تصلح للحياة وبالتالي يلجأ الشعب الفلسطيني إلى الهجرة منه.

وعن قطع الاتصال والإنترنت بسبب الوقود، قال الدكتور حسن سلامة، إن الاحتلال لا يزال يمارس أدواته غير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمراراً لأدوات الضغط التي تمارسها إسرائيل بحق القطاع لتحوليه إلى منطقة غير قابلة للحياة.