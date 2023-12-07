عضو بـ«الشيوخ» يطالب المصريين بالاحتشاد والنزول في الانتخابات الرئاسية

طالب المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، المصريين بالاحتشاد والنزول في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المشاركة الإيجابية رسالة واضحة بحرص الشعب صاحب السيادة على استكمال تجربة 30 يونيو التنموية، ومن أفضل السبل للحفاظ على المكتسبات المهمة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية.

النزول لصناديق الاقتراع

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع أبناء النسيج الوطني، النزول لصناديق الاقتراع، وتأكيد الالتفاف حول الرئيس القادم، ودعمه فيما يتخذه من قرارات لصالح مصر ومكانتها بالمنطقة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجدر والأحق لتولي تلك المرحلة، بما يمتلكه من خبرة وتاريخ ومواقف مشرفة مساندة لمصر وشعبها، لا سيما وأنه تسلم مصر في 2014 وكانت حالتها صعبة، ما بين إرهاب وضعف مؤسسات واقتصاد ضعيف.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو مرشح كل المصريين وعابر لكل الأحزاب والمناطق الجغرافية، والذي حرص على الانفتاح مع الجميع، كما بذل كل ما يستطيع في سبيل تحسين حياة المواطنين.

مشاركة المصريين بالخارج

ولفت إلى أن الرئيس كان لدية رؤية وإصرار على بنائها لوضع مصر على خارطة المنافسة العالمية، بما تحمله من بشائر للاستثمار والتعمير، واصفا مشاركة المصريين بالخارج بالمشهد المشرف.