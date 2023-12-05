أستاذ علوم سياسية: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 ملحمة

قال الدكتور وئام عثمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إنّ المواطن المصري يكون على قدر كبير من المسؤولية دائما تجاه الوطن، وتتعاظم هذه المسؤولية في أوقات الأزمات والمخاطر، مشددًا على أن الدولة المصرية بالخارج نسجت ملحمة في التاريخ المصري أدت إلى زيادة المواطنة والانتماء خارجيا وداخليا.

مشاركة أبناء مصر بالخارج في الانتخابات

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»: «مشاركة أبناء مصر بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 كانت سيمفونية أدت إلى أن نفتخر بهم بسبب ما بذلوه من جهد ومشاركتهم بأعداد كبيرة في العملية الانتخابية».

مشاركة ذوي الهمم وكبار السن

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد: «مما لا شك فيه أن ذوي الهمم وكبار السن شاركوا في أجواء صعبة للغاية سواء من الناحية الصحية أو المناخية، وهو ما يمنح حافزا لأبنائنا على أرض الوطن في الأيام المقبلة، فنزولهم واجب ويعبر عن انتمائهم ولن يذهب سدى، لكنه يثبت مدى قوة الدولة المصرية».