مسلم: مشهد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة دليل على عظمة الشعب

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤشر على قوة الانتخابات في الداخل.

أضاف «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي طاهر أبوزيد، مقدم برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ المصري بالخارج يختلف عن الداخل، ففي الخارج قد يسافر أكثر من 400 كيلومتر حتى يشارك في الانتخابات، على عكس المصري بالداخل الذي تتوفر له اللجان الانتخابية في أماكن قريبة من مكان إقامته.

المصريون بالخارج أكثر قلقا على بلدهم

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بأنّ المصري بالخارج يكون أكثر قلقا على مصر ومتابعة أخبارها، وبالتالي، فإنهم يتابعون برامج التوك شو بتفاصيل أكثر، مشددًا على أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية كان مشهدا أكثر من رائع يدل على عظمة هذا الشعب وتقديره لما يحدث في البلد وأهمية وجود هذه الانتخابات.

مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رغم صعوبة الظروف

وواصل الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «رغم المسافات الشاسعة، شارك المصريون بالخارج في الانتخابات بأعداد كبيرة قلقا على مصر واستبشارا بمستقبلها وتأكيدا على قوتها».