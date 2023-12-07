أسباب الإصابة بضغط الدم وأشهر الأعراض.. هل يمكن علاجه بدون أدوية؟

مرض ضغط الدم من الأمراض المزمنة الشائعة، التي يمكن أن يعاني منها كثير من الأفراد، خاصة كبار السن، فلا يجب تركه دون علاج، إذ يمكن أن يؤثر على أعضاء أخرى، منها القلب والأوعية الدموية وغيرها.

يقول الدكتور محمد عبد الوهاب، أخصائي الباطنة والسكر، لـ«الوطن»، إن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي في الشريان عن 120 بحد أقصى 140، والانبساطي عن 80 بحد أقصى 90، يسبب مشكلات كثيرة.

أنواع ضغط الدم

هناك نوعين من مرض ضغط الدم، وفق أخصائي الباطنة والسكر، وهما الضغط الأولي، وهو المنتشر ويصيب الكبار عموما، ويتم اكتشافه في العقد الرابع من العمر على الأغلب، والنوع الثاني الضغط الثانوي، ويصيب الشباب أكثر، ويكتشف في عمر مبكر.

الضغط الأولي، هو الشائع بين أغلب المرضى ولا يوجد له أسباب محددة، لكن يوجد له عوامل مساعدة ومؤشرات خطورة، فضلا عن أن هناك أسباب للإصابة بالضغط لا يمكن التحكم بها أو تعديلها، مثل الأسباب الوراثية كإصابة أحد الأقارب من الدرجة الأولى بالضغط، ومرضى الضغط من كبار السن، وفق «عبد الوهاب».

ووفق أخصائي الباطنة والسكر، يمكن علاج بعض أسباب ضغط الدم، كارتفاع الدهون خاصة الضار منها، كالكوليسترول والدهون منخفضة الكثافة بالدم، التي تساعد على تصلب الشرايين، والإصابة المبكرة بمرض ارتفاع ضغط الدم.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

زيادة الوزن لدرجة السمنة، والتدخين والكحوليات، من بين أسباب الإصابة بضغط الدم، وفق الطبيب، فضلا عن تسببها في الإصابة بمرض السكري، والتوتر والانفعال والحياة غير المستقرة، كما أن الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، تسبب الإصابة بالضغط الأولي.

الضغط الثانوي يحدث نتيجة عوامل أخرى مثل: خلل الهرمونات خاصة الغدة الدرقية والغدة الكظرية، ضيق خلقى بالشريان الكلوى، ضيق خلقى بالشريان الأورطي، العيوب الخلقية المركبة بالقلب وخلل الصمامات، خلل بوظائف الكلى وزلال البول، فضلا عن الأمراض الروماتيزمية والمناعية.

تحديد سبب الإصابة بالضعط، يكون بالكشف الطبي والفحوصات المساعدة والتدخل لعلاج السبب والسيطرة على ارتفاع الضغط، وفق «عبدالوهاب»، مؤكدا أن من بين أعراض مرض ضغط الدم، صداع مستمر، الميل للقيء، زغللة العين، القلق والأرق، الإحساس بضربات القلب.

طرق علاج ضغط الدم

أغذية كثيرة يجب أن يتجنبها مريض ضغط الدم، من بينها الغنية بالملح والدهون كالموالح والزيوت الصناعية، لكن يفضل تناول الفاكهة والخضروات والأغذية الصحية وشرب السوائل، خاصة الكركديه، وتجنب مشروب العرق سوس، فضلا عن ممارسة الرياضة والمشي يومياً نصف ساعة على الأقل، وضرورة الإقلاع عن التدخين.

منظمة الصحة العالمية، نشرت تقريرا حول الوقاية من مرض ضغط الدم، أهمها تناول مزيد من الخضراوات والفواكه، تقليل الجلوس وممارسة مزيد من النشاط البدني كالمشي والجري أو السباحة أو الأنشطة التي تقوي العضلات مثل رفع الأثقال، وعدم الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالملح أو الغنية بالدهون المشبعة، التوقف عن التدخين أو تعاطي الكحول.