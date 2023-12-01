لا تتجاهلها.. 5 أعراض تشير لإصابتك بارتفاع ضغط الدم

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الأعراض المهمة التي إذا ظهرت عليك لابد من استشارة الطبيب بشكل عاجل، فهي تشير إلى احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وعلى المواطنين عدم إهمالها.

أعراض لا تتجاهلها إذا ظهرت عليك

وحددت وزارة الصحة والسكان هذه الأعراض على النحو التالي:

- خفقان غير منتظم فى القلب

- نزف دم من الأنف

- طنين الأذن

- الصداع

- دوار

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

وقالت وزارة الصحة والسكان إن هذه الأعراض تشير إلى احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولابد من الذهاب إلى الطبيب فورًا للاطمئنان على الصحة، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يعمل على الشفاء من المرض بنسبة تصل إلى أكثر من 90% .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، يمكن الكشف المبكر عن الأمراض من خلال العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية عن الاعتلال الكلوي، موضحة أن المبادرة داخل كافة الوحدات الصحية وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، لافتة الى أن المبادرة مزودة بكافة المستلزمات الطبية الحديثة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حال الرغبة في معرفة الوحدات الصحية لابد من التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.