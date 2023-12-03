«الصحة»: انتظام ضغط الدم بعد العلاج لا يعني الشفاء منه بشكل كامل

كشفت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، عن أن انتظام ضغط الدم بعد المواظبة على الدواء لا يعني الشفاء التام من المرض ومن ثم التوقف عن العلاج، لكنه يعتبر مؤشرا على فعالية العقار، ويجب الاستمرار عليه مع قياس الضغط بشكل منتظم.

الاكتشاف المبكر يسهم في الشفاء

أكدت وزارة الصحة، أن الاكتشاف المبكر للأمراض يؤدي إلى ارتفاع نسب الشفاء، محذرة من اللجوء إلى الوصفات الشعبية، لما لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

حملة «100 يوم صحة»

وطالبت الوزارة، المواطنين بالكشف عن الأمراض في حملة «100 يوم صحة»، مجانًا داخل كل الوحدات الصحية، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ونوهت الوزارة بأنه يمكن التعرف على أماكن الوحدات الصحية التي تتواجد فيها الحملة، بالاتصال على الخط الساخن «105».