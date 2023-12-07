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«أونروا»: المساعدات الإنسانية لغزة غير كافية لتلبية احتياجات القطاع

كتب:

هانى حسن
12:40 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن استئناف العملية العسكرية جعل الوضع في قطاع غزة يائسا، وأنّ المساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت «أونروا»، أنّ الأمر الخطر في الوقت الحالي يتمثل في رصد تفشي مرض الالتهاب الكبدي «أ»، في أحد ملاجئ الأونروا، الخميس الماضي، محذّرة من استمرار انتشار المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى داخل القطاع المُحاصر، ونحن متخوفون للغاية بشأن انتقال المرض بسبب الاكتظاظ الذي تشهده ملاجئ ومدارس الأونروا في قطاع غزة، خصوصًا أنّ هذا الالتهاب الكبدي الوبائي يُمكن أن يتفشى بسهولة، في خضم زيادة توافد النازحين على مراكز الإيواء بعد عودة القصف.

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بقلم هانى حسن