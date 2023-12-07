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رئيس «دمياط الجديدة»: 4 لجان لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية

كتب:

أيمن حمزة
12:55 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

شدد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على ضرورة التنسيق مع مجلس أمناء المدينة والإدارة التعليمية بالمدينة وقسم الشرطة، وشركات المياه والكهرباء وغيره من الجهات المعنية، لتجهيز المقار الإنتخابية بالمدينة استعدادا لاستقبال الناخبين خلال أيام التصويت الثلاثة، لتذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ أثناء سير العملية الإنتخابية، والتنسيق المباشر مع جميع الجهات المختصة قبل انطلاقها،  والمقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى الثلاثاء.

 

وأعلن رئيس جهاز المدينة، أنها تضمم 4 لجان لاستقبال المواطنين للمشاركة في التصويت وهي مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية المشتركة، ومدرسة المستقبل للتعليم الأساسى بالحى الأول، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية بنات بالحي الثانى، ومجمع خالد بن الوليد بالحي الرابع، بخلاف لجان الوافدين بنادي العاملين بجامعة دمياط والمعهد الفني التجاري في المنطقة الصناعية بالمدينة.

«خلف الله»: اختيار اللجان الانتخابية الفرعية في الدور الأرضي تسهيلا على الناخبين

وأشار إلى تجهيز قصرثقافة دمياط الجديدة لأعمال فرز الأصوات فور انتهاء العملية الانتخابية مباشرة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، إذ تم الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم للجان الانتخابية، وتوفير جميع سُبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم من أدوات ومستلزمات ومظلات ومواد تعقيم وتطهير، مع توفير المقاعد والكراسي المتحركة لكبار السن  وذوي القدرات الخاصة.

وأوضح خلف الله أنه تم اختيار اللجان الانتخابية الفرعية بالدور الأرضى في المدارس والأقرب من الباب الرئيسى تيسيرا على المواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، موجها سكان المدينة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني استكمالا لمسيرة التنمية.

رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للإنتخابات الرئاسية

وفي السياق نفسه، شدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على ضرورة الجولات الميدانية على مدار الساعة، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع أحياء المدينة، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية، وإلغاء الإجازات والتواجد الميدانى لنوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان الانتخابية، خاصة الطرق المؤديه إلى اللجان الانتخابية.

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