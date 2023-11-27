رصف طرق المنطقة الصناعية في قويسنا بتكلفة 14.6 مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنشاء مجمع المواقف الجديد في مدينة قويسنا والمقام على مساحة فدانين، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات، وتجرى الأعمال التحضيرية لأعمال الحفر والإنشاءات للمجمع.

مجمع المواقف الجديد في مدينة قويسنا

ومن المقرر أن يضم مجمع المواقف الجديد عدد من الخدمات المتكاملة، ومحطة لتموين السيارات ونقطة شرطة وإطفاء.

وخلال تفقده للموقع، وجه المحافظ بإدراج الطريق الموازى لكوبرى جيهان والمؤدي لمجمع المواقف الجديد ضمن خطة الرصف الجديدة، وكذا تكليف رئيس مدينة قويسنا بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، لرفع كافة المخلفات ونواتج الهدم بطريق كفر الشيخ طعيمة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى النظافة بالطريق كونه طريق حيوي ومهم.

رصف طرق المنطقة الصناعية بقويسنا

كما تضمنت جولة محافظ المنوفية في قويسنا، تفقد أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية بتكلفة 14 مليون و600 جنيه وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس بطول 750 متر من الاتجاهين تمهيداً لفرد الطبقة الأسفلتية النهائية ، وشدد المحافظ على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الأعمال المقررة تحقيقاً للصالح العام وكونها منطقة حيوية.