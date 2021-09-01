الغربية: استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الجولات الميدانية صباحاً ومساءً، من أجل متابعة كافة المشروعات على أرض الواقع، وأيضا التعرف على مشاكل المواطنين والاستماع إلى المواطنين، والتنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك، خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم داخل مدينتي المحلة الكبرى وطنطا، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب والنائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ.

أعمال مشروعات الرصف بشوارع الغربية

بدأت الجولة بتفقد أعمال مشروعات الرصف الجارية، بشارعي جمال عبد الناصر وعبد الحي شاهين بمنشأة البكري، كما تم تفقد شوارع (الجمهورية، سامي الكهربائي، أبو هرجه والشوارع المتفرعة منهم)، والتي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ورصفها بطبقة الإنترلوك بالمشاركة المجتمعية.

ووجه المحافظ شركة الكهرباء وحي أول المحلة، بإرجاع كافة الأعمدة لتكون موازية للرصيف وتركيب كشافات ليد.

كما تفقد المحافظ شارع محب، والذي سيتم رصفه هذا العام ضمن خطة رد الشيء لأصله، وشارع سكة دمرو بمنطقة محلة البرج، والذي يتم رصفه ضمن الخطة الاستثمارية، حيث وجه المحافظ بتركيب البلدورات على جانبي الطريق لتتناسب مع منسوب الشارع.

تفقد عدد من المشروعات بمدينة طنطا

واخْتُتِمَت الجولة بتفقد عدد من المشروعات بمدينة طنطا بحضور النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه شارع أم القرى، بمنطقة قحافة والذي سيتم تطويره لإقامة محور مروري جديد، يربط الطريق السريع بمنطقة كوبري الغفران، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بكورنيش طنطا الجديد في مرحلته الخامسة من كوبري فاروق بالجلاء حتى سكة المحلة.

ورافق المحافظ خلال جولته، عادل داود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة.