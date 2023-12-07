«التعاون الدولي» تبحث مع «الإيفاد» حشد تمويلات ميسرة لمشروعات الأمن الغذائي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وثمنت في البداية التعاون المثمر والفعال بين الحكومة والصندوق– شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي»- بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية، لتعزيز التأهيل الفني ودعم جهود حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكر للمشروعات التي تعزز الأمن الغذائي ضمن البرنامج.

المشاط تستعرض تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نوفي»

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي مع رئيس الصندوق، تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفّي»، ونتائجه التي تم إعلانها خلال نوفمبر الماضي في حدث تمهيدي رفيع المستوى قبل مؤتمر المناخ COP28، ويتضم التقرير تفاصيل الجهود التي تمت على مدار عام بالتعاون مع صندوق «الإيفاد»، والتي من بينها تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي.

من ناحيته علق رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على المقابلة قائلًا «أسعد دائمًا بلقاء وزيرة التعاون الدولي المصرية؛ عملنا على مدار عام في محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفّي»، ونحن فخورون بما حققناه من إنجاز على مدار تلك الفترة، وملتزمون بشكل مشترك مع الحكومة لتعزيز العمل المناخي المستدام والأمن الغذائي في مصر»