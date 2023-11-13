وزير التنمية المحلية: هدفنا الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظتي الجيزة والإسماعيلية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

إزالة التعديات

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

رصد المخالفات

ففى الجيزة، شنت أجهزة المحافظة حملة أسفرت عن إزالة تعديات بناء مخالف علي مساحه 50 ألف متر مربع بمنيل شيحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة، وتم رصد التعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية بمناطق بشتيل والبراجبل بمركز ومدينة أوسيم، وإزالة جمالون ومنشآت مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بالمرازيق.

وفي الإسماعيلية، قامت الوحدات المحلية التابعة بالمحافظة بعدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية،أسفرت عن إزالة 45 حالة تعد على الأرض الزراعية عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.