«حملة السيسي» تستعرض أبرز مؤتمرات الدعم للمرشح الرئاسي أمس

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي على مدار أمس الأربعاء.

ويأتي ذلك استمرارا للقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

حزب مستقبل وطن

- نظم حزب مستقبل وطن، المؤتمر الختامى للحزب لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور شخصيات عامة رياضية وفنية وإعلامية، فضلا عن حوالى 20 ألف مواطن.

حزب حماة الوطن

- نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بنادي بتروسبورت، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- نظمت أمانة محافظة المنيا بحزب حماة الوطن لقاء جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمركز دير مواس.

- نظمت أمانة محافظة قنا بحزب حماة الوطن لقاء جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمركز فرشوط.

- نظمت أمانة محافظة الشرقية بحزب حماة الوطن لقاء جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمركز بلبيس.

حزب المصريين الأحرار

- نظم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا جماهيريًا حاشدا قرية البلاكوس التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، وذلك في إطار خطواته لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

حزب مصر الحديثة

- نظم حزب مصر الحديثة في أسوان مؤتمر جماهيري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، بانتخابات الرئاسة المقبلة، بمشاركة كبيرة من أبناء النوبة.

- حزب مصر الحديثة أمانة محافظة المنيا ينظم مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

- نظمت امانة حزب مصر الحديثة بالهرم مؤتمر دعم وتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بدمياط مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة دمياط الجديدة، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة في الاستحقاق الانتخابي 2024 ولحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي 2024.

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بالأقصر مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة في الاستحقاق الانتخابي 2024

- حزب مصر الحديثة أمانة محافظة المنوفية ينظم مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثه بمحافظة سوهاج مؤتمرًا جماهيريًا شعبي حاشدًا، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور حشد كبير من أهالي مراكز وقري محافظه سوهاج

- حزب مصر الحديثة بالشرقية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكفر الباشا بديرب نجم

حملة يلا سيسي

- شباب حملة يلا سيسي يدشنون حملة طرق الأبواب لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

- نظمت حملة يلا سيسي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وبحضور عدد كبير من ممثلي الكيانات الشبابية والقوي السياسة، والشخصيات العامة.

- نظمت حملة يلا سيسي في محافظة الشرقية ندوة تثقيفية في قصر ثقافة بلبيس لتوعية المواطنين حول أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي، وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المؤتمر العمالي الحاشد بعنوان مستقبل الأمة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية.

حزب الحرية المصري

عقد حزب الحرية المصري، ندوة توعوية لدعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.