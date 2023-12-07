وكيل «صحة الشيوخ»: المصريون قادرون على تقديم صورة مشرفة في الانتخابات

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إيمانه التام بقدرة الشعب المصري وجموع الناخبين، على تقديم صورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية التعددية تليق بمصر وزعامتها الوطنية، موضحا أنه عرس انتخابي واستحقاق دستوري وجب على الجميع المشاركة فيه.

أهمية الانتخابات الرئاسية

وأضاف في تصريحات صحفية أن الانتخابات الرئاسية 2024 لها أهمية خاصة جدا مع تزايد التحديات السياسية والاستراتيجية والأمنية حول الوطن، والمصريون قادرون على إبهار العالم والرهان على استمرار الاستقرار والأمن.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التي شهدتها مصر لعدة اعتبارات ، في مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط.

المشاركة بإيجابية

وأشاد بموقف مصر خلال الحرب الراهنة على غزة، إذ أثبتت أن الرئيس السيسي زعيم قوي وقادر على حماية الوطن والتصدي لمخططات إسرائيل، موضحا أن الانتخابات الرئاسية فرصة للوطن، وعلى الجميع المشاركة بإيجابية في إطار الانتخاب الحر المباشر، وذلك للانطلاق للمستقبل.