وكيل «صحة الشيوخ» يدعو المصريين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية

دعا النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، جموع المصريين في الخارج للمشاركة بقوة في ماراثون الانتخابات الرئاسية، كونها استحاق وطني ودستوري تكشف للعالم رهان المصريين جميعا في الداخل والخارج على استمرار قيادة الرئيس السيسي واستمرار الأمن والأمان في المجتمع.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأضاف في تصريحات صحفية أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص دستور مصر، ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر المقبل، كما أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة، ستكون تأكيدا على وطنيتهم وحرصهم على أمن واستقرار الوطن، للانتقال لمرحلة جديدة وسط تحديات ضخمة على كل الجهات.

وشدد على ضرورة انخراط الجميع في التصويت في السباق الانتخابي، والذي من المقرر أن ينطلق بالخارج خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددا على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات الرئاسية موضحا أنها تأتي مع اضطربات واسعة بالمنطقة والرئيس السيسي الأجدر على مواصلة قيادته للنجاة بمصر وسط العواصف.

إجراء الاستحقاقات الدستورية

وأضاف أن حرص مصر وقيادتها على إجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها، يؤكد الإيمان التام بالديمقراطية والتعددية، وأكبر رد على منصات الخارج الخبيثة التي كانت تزعم بتأجيل هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة واقفة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة نفسها للجميع للتعبير عن أفكاره وبرامجه بدون أي تضييق، وإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون أبلغ رد بقوة الدولة المصرية وقوة مؤسساتها ورؤية قيادتها للمستقبل.