الحوار الوطني يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حث الحوار الوطني المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل مواطن، لاختيار من يمثله وفقًا لاختياره الحر، ولاستكمال الدور التوعوي له.

دعوة الحوار الوطني للمشاركة

ورفع الحوار الوطني شعار «انزل شارك - صوتك أمانة»؛ لحث المواطنين على المشاركة في الاستحاق الدستوري 2024، وذكر الحوار الوطني، في منشور عبر صفحته الشخصية، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل مواطنة ومواطن مصري، لاختيار من يمثله وفقًا لاختياره الحر، ولاستكمال الدور التوعوي.

ودعا الحوار الوطني كل فئات الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثله: «الحوار الوطني يدعوكم إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024».

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل، خلال الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري.