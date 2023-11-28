مقرر بـ«الحوار الوطني»: المرأة حظيت بمكانة كبيرة آخر 10 سنوات

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التمكين الذي حظيت به المرأة وضعها بمكانة جديدة لم تحظ بها من قبل آخر 10 سنوات، مشددة على أهمية أن يقوم الرئيس المقبل من المرشحين بانتخابات الرئاسة بتكملة هذه المكتسبات.

ننتظر زيادة دور المرأة بالفترة المقبلة

وأضافت «الشبراوي»، في حوار مع الإعلاميين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة قناة «DMC»، أن دور المرأة لا بد وأن يزداد مع الفترة المقبلة، وأن يكون بمكانة أعلى وأكبر، مشددة على أهمية إلغاء التمييز ضد المرأة في اختيار الكوادر والوظائف الكبيرة، حيث إن المرأة أصبحت متواجدة بكل الوظائف.

زيارة مناطق بعيدة ونائية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات

وأوضحت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة الأخيرة زارت عدد من النائبات تنسيقية شباب الأحزاب مناطق بعيدة ونائية مثل حلايب وشلاتين وكل المحافظات الحدودية لتوعية الرجال والسيدات للانتخابات الرئاسية.