كاتب صحفي: الحوار الوطني كان محركا قويا لنشاط الحركة الحزبية

أكد الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أن مشهد الانتخابات الرئاسية بالخارج مليء بالحيوية ويبعث الأمل لمسار ديمقراطي جديد، مشيرًا إلى إن ما حدث في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج ليس له علاقة بما سيحدث في الانتخابات بالداخل.

وقال في لقاء لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، إن المناخين في الداخل والخارج مختلفان تمامًا، كما أن الدوافع التي تحرك الناخبين في الداخل والخارج مختلفة، إلى جانب اختلاف الأعداد الكبيرة، لافتًا إلى أن الحوار الوطني كان محركًا قويًا ورئيسيًا لنشاط الحركة الحزبية.

عدد اللجان المتوافرة في الخارج أقل بكثير

وأضاف أن عدد اللجان المتوافرة في الخارج أقل بكثير من طاقة التصويت التي يمكن أن تستوعب المواطنين بالخارج، وهناك بعض العوامل التي قد تحسن الوضع بالنسبة للمصريين بالخارج في الانتخابات المقبلة.