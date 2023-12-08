«هتتحكم في أحلامك وواقعك».. ابتكار سماعة تستطيع مراقبة نشاط الدماغ

ابتكارات كثيرة اتجهت إليها بعض الشركات خاصةً الناشئة في محال الذكاء الاصطناعي، إذ تحاول مواكبة التطور من خلال الابتكارات الخاصة بها، آخرها شركة بروفيتك الناشئة التب تأسست بالشراكة مع إريك وولبرج ومعهد ماكس بلانك فلوريدا للعلوم العصبية بأمريكا، التي استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة نشاط الدماغ.

استخدام التكنولوجيا لاستدعاء الحلم الواضح، هو الهدف الذي استخدمت من أجله شركة «بروفيتك» وفق بيان نشرته في وسائل إعلام أجنبية، خاصية الذكاء الاصطناعي لابتكار سماعة لمراقبة نشاط الدماغ، حيث عمل عليها المهندس البرمجي ويسلي بيري، من خلال إجراء تجارب على فن الأمواج المخية والتحكم الكمبيوتري عن طريق التفكير.

جهاز يتحكم في أحلامك

«هالو» هو الاسم الذي اختارته الشركة الناشئة للسماعة الجديدة التي من المتوقع أن يجرى طرحها في عام 2025، حيث استطاعت الشركة الانتهاء من تصميمها من خلال جمع أكثر من مليون دولار كتمويل بالتعاون مع بعض المؤسسات التي يمتلكها إيلون ماسك، حيث تستخدم السماعة في مراقبة لنشاط الدماغ مليئة بالكهارل لإثارة وتثبيت وضوح الحلم.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الدماغ وتعزيز القدرة على الحلم الواضح، هو ما استخدمه مهندسو الشركة خلال تصميمهم لنموذج السماعة «هالو»، التي من المتوقع أن يتم عرض نموذجا منها في مدينة نيويورك قريبا، وفق بيان الشركة.

اختيار واقعك

تحفيز مناطق معينة في الدماغ مرتبطة بالحلم من خلال الحركة السريعة للعين «REM»، هو الهدف من المشروع، حيث أن السماعة تستخدم موجات فوق صوتية تركز على المخ لاستكشاف إمكانيات دمج التكنولوجيا والأحلام، وهو ما يعمل على مراقبة نشاط الدماغ وتثبيت الأحلام التي يراها الحالمون أثناء نومهم دون نسيانها بعد الاستيقاظ.

الحلم الواضح، يجعلك أنت المتحكم في أحلامك وقد يساعدك على الاستيقاظ من الكوابيس، بحسب الشركة، حيث تُمكن السماعة الجديدة دماغك بالدخول إلى نوع من حالة النوم والاستيقاظ معاً، كما تمكنك من اختيار واقعك والبعد عن الكوابيس.