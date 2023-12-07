ميزة جديدة في «واتساب» لهواتف «آيفون».. هتحل مشكلة كبيرة

خبر سار أعلنته شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلات الفورية واتس آب، لمستخدمي هواتف آيفون، حيث أعلنت عن ميزة جديدة قد تحل مشكلة ضعف الصور والفيدوهات والوسائط بشكل عام.

ميزة جديدة من «واتساب» لهواتف آيفون

ووفق بيان الشركة، فجرى تحديث ميزة جديدة خاصة بـ«واتساب» وهو التطبيق الأشهر والأكثر استخداما حول العالم، وذلك من خلال تشغيل نظام «آي أو إس» على إصدارات هواتف «آيفون» الحديثة، حيث تمنح الميزة الجديدة، خيارا جديدا لإرسال ملفات الصور والفيديوهات بحالتها الأصلية وبجودتها لاعالية دون أي تغيير فيهها.

الميزة الجديدة من «واتساب» تمكن مستخدمي آيفون من إرسال ملفات الوسائط دون ضغطها، فقط يمكن الضغط على خيار إرسال المستندات، لتقوم أيقونة الملفات بإرسال الوسائط، كما هي بجودتها العالية، ودون اختيار جودة HD من قبل المستخدم.

2 جيجا بايت منحتها الميزة الجديدة كسعة إضافية للمستخدمين، لإرسال الملفات بجودتها الأصلية دون ضغطها، وهو ما يمكنهم من التعامل معها بسهولة وبجودة عالية لمن يستخدم نظام iOS في الآيفون فقط.

تفعيل ميزة «واتساب» الجديدة

لتفعيل الميزة الجديدة من «واتساب»، يجب على مستخدمي هواتف آيفون، تحميل آخر تحديث من واتساب، وسيكون بإمكانهم إرسال الصور والفيديوهات بجودتها الأصلية من خلال الضغط على علامة «+» في الدردشات، واختيار كلمة مستند، وبعد تحديده اضغط على إرسال، سيجرى إرسالها بجودتها الأصلية.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلن مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة «ميتا فيرس»، ميزة جديدة متاحة لجميع مستخدمي واتساب، تمكنهم من تبادل الصور بينهم بجودة عالية، من خلال إضافة اختيار HD، بجودة عالية لكن الميزة الجديدة، لا تحتاج منك اختيار أيقونة HD، حيث تمكنك من إرسال الملفات بجودة عالية، دون الحاجة إلى الضغط على هذا الزر.