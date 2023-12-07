كيف تحمي نفسك من اضطرابات الجهاز الهضمي؟.. «7 نصائح هتريح معدتك»

أعلنت وزارة الصحة والإسكان عبر صفحتها الرسمية عن كيفية الحماية من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك حرصا منها علي الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي وعكة صحية، ما جعلها تقدم لهم عدد من النصائح التي يجب مراعاتها للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.

7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

وأضافت وزارة الصحة والإسكان المصرية عددا من النصائح لحماية الفرد من اضطربات الجهاز الهضمي، ونعرض لكم هذه النصائح التي أعلنتها الوزارة في السطور المقبلة:

- يجب أن يتناول الفرد وجبات صغيرة علي مدار اليوم ولا ينتظر حتي يشعر بالجوع الشديد حتي لاتحدث له حالة المجاعة.

- عند تناول الفرد الطعام يجب عليه أن يمضغه جيدا ولا يتناول طعامه بسرعة.

- تناول كميات مناسبة من الماء علي مدار اليوم للحفاظ علي نشاط جسمه طوال اليوم لكي يتجنب الكثير من العادات السيئة مثل الكسل والخمول.

- يجب أن لا يتناول الفرد الحلويات والدهون الحيوانية بكميات كبيرة حتي لا يصاب بأمراض كثيرة مثل مرض السمنة.

- ويتجنب الفرد أيضا تناول المشروبات الغازية بكميات كبيرة حتي لايصاب بأمراض كثيرة مثل مرض هشاشة العظام.

- تناول الأطعمة التي تحتوي علي البكتريا النافعة مثل البروبيوتك ومن أمثلة هذه الأطعمة الزبادي.

- يجب علي الفرد أن يمارس الرياضة المناسبة لصحته وسنه مثل المشي أو غيرها من الرياضة، أو يستطيع الإشتراك في صالة رياضية ويتابع معه مدرب وفقا لسنه وحالته الصحية.