«الصحة» تكشف موعد انتهاء انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن موعد انتهاء الفيروس المخلوي التنفسي، موضحا أنّه لا ينتشر فقط بين طلاب المدارس لكن في المجتمع كله، وتكون فترة انتشاره في فصل الخريف، وينتهي مع دخول فصل الشتاء وتحديدا منتصف شهر فبراير.

موعد انتهاء الفيروس التنفسي المخلوي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الفيروس المخلوي التنفسي ليس خطيرا، لكنه يكون شديدا على الرضع لضعف مناعتهم، لافتا إلى أنّه عبارة عن موجة فيروسية لها بداية ونهاية، سريع الانتشار وأعراضه تشبه أعراض نزلات البرد، كارتفاع درجة الحرارة والسعال والسيلان والصداع واحتقان في الحلق وصعوبة في التنفس.

وتابع المصدر أنّ نسب الوفاة ضعيفة جدا الناتجة عن الفيروس المخلوي التنفسي، لافتا إلى وجود مجموعة من الإرشادات للحماية من خطر الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وهي ارتداء الكمامات خلال فترة انتشار الفيروسات التنفسية، والاهتمام بتقوية الجهاز المناعي للجسم، وكثرة تناول المياة والسوائل الدافئة، والبعد عن مخالطة الأشخاص المصابين بالفيروس وكذلك نزلات البرد والإنفلونزا.

طرق الوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي

وأوضح المصدر، أنّ الفيروسات التنفسية تنتشر في الوقت الحالي، وما يحدث ليس موجة جديدة لفيروس كورونا أو وباء جديد، مؤكدا أنّ مصر تمتلك منظومة لترصد الأوبئة عالية جدا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وفور وجود أي وباء يتم التعامل معه.