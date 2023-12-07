«الصحة»: فحص 1.9 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية في مبادرة الكشف عن فيروس C

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية العام الدراسي الجاري 2023-2024، حيث جرى فحص مليون و956 ألفا و339 طالبا بالمرحلة الابتدائية، منذ انطلاقها يوم 4 نوفمبر الماضي وحتى أمس 6 ديسمبر من العام الجاري، في إطار حملة «100 يوم صحة».

مبادرة الكشف عن فيروس سي بين الطلاب

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تستهدف فحص 14 مليونا و439 ألفا و200 طالب بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي، وتقديم العلاج للحالات المكتشفة بالمجان.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضح ضاحي، أنّه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء مزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفق البروتوكولات، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.