شاب فلسطيني من ذوي الهمم يفضح إسرائيل أمام العالم.. تحقيق عاجل في الواقعة

بعد ساعات من تداول لقطات تكشف عن إحدى جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمرتبطة بترهيب عدد من الجنود لشاب فلسطيني من ذوي الهمم واعتقاله دون مراعاة لوضعه الصحي فضلا عن إطلاق النار عليه من المسافة صفر، وجدت دولة الاحتلال نفسها في وضع حرج أمام العالم ؛ لتخرج معلنة أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقق في الواقعة.

تحقيق في واقعة الشاب الفلسطيني

وبحسب ما ذكرته صحيفة «هاآرتس» العبرية، هناك تحقيق بشأن إطلاق جنود احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في منطقة الخليل، النار على فلسطيني يبلغ من العمر 34 عامًا، والذي يعد من ذوي الهمم.

ويظهر في تسجيل فيديو للحادثة، جنود الاحتلال وهم يوجهون أسلحتهم نحو الشاب الذي يدعى طارق أبو العبد، من سكان قرية قلقاس بالضفة الغربية، وهو على الأرض، وعندما نهض «أبو العبد» وحاول الإشارة للجنود بالتراجع، أطلقوا النار عليه وسقط أرضًا.

شهادة والدة الشاب

وأصيب «أبو العبد» في ساقه ونقل إلى المستشفى، بحسب ما كشفته والدته، والتي أشارت إلى أن ابنها كان عائدا إلى منزله من العمل، وعندما طلب منه الجنود إبراز بطاقة هويته فأجاب أنه لم يكن معه، وردا على ذلك وجهوا بنادقهم نحوه، وعندما حاول إبعادهم، أطلق الجنود النار عليه، وفقا للصحيفة العبرية.

وأضافت والدة الشاب التي تدعى «سامية» أن ابنها يرقد حاليا في المستشفى، مشيرة إلى تشخيص إصابته بمشاكل معرفية وأنه يحمل بطاقة إعاقة، موضحة: « يفكر مثل طفل صغير».

وردا على تلك الواقعة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه خلال عملية تفتيش بالقرب من مدينة الخليل، أصيب رجل فلسطيني برصاصة في ساقه ويتلقى حاليا العلاج الطبي، فيما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بالواقعة.