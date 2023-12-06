جريمة جديدة لـ«الاحتلال الإسرائيلي».. إطلاق النار على أحد ذوي الهمم من المسافة صفر

يجلس على ركبتيه، لا قوة لديه لمجابهة احتلال غاشم، وجد نفسه تحت أصوات السلاح التي لا يستطيع سماعها، يقف ويعاود النهوض لكنه يقع في ثوان معدودة بين أيدي قوات لا تعرف الرحمة؛ عملت على ترهيبه واعتقاله دون مراعاة لوضعه الصحي، وأطلقوا عليه النار من المسافة صفر.

تفاصيل مشهد لجرائم الاحتلال

جاء ذلك المشهد وثقته لقطات من داخل جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية في فلسطين، حيث قامت خلال قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف شاب من ذوي الهمم واعتقاله فيما بعد، بحسب ما بثته قناة «القاهرة الإخبارية»؛ لتؤكد تلك اللقطات أن العدوان الغاشم لا يفرق بين كبير وصغير، مريض ومعافى، رجل وسيدة، فالكل يعتقل ويستهدف.

وبينت اللقطات أيضا بخلاف الترهيب الذي لحق بالشاب، إطلاق الرصاص الحي عليه من المسافة صفر، فيما وقف الجميع حوله في حالة ذهول، لا يقوون على مجابهة عنفوان الاحتلال الإسرائيلي.

اللقطات التي أبرزتها «القاهرة الإخبارية» لاقت تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ ندد رواد السوشيال بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي لا تتوقف خاصة المرتبطة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لا قوة لديهم للتعامل مع العدوان والضرب، وجاء التعليق الأبرز: «هذه المشاهد تؤلم بشدة، فليتوقف العدوان».

جرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية

وكانت وكالة «وفا» الفلسطينية، كشفت قبل ساعات، أن قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، كما استشهد شاب خلال اقتحام بلدة طمون بطوباس بالضفة الغربية.

ومع استمرار الهجمات ضد الفلسطنيين في الضفة الغربية، أشار أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إلى معارضة أمريكا المستمرة بشأن الإجراءات التي تمنع الاستقرار في المنطقة، بجانب الهجمات التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطنيين.