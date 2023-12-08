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حظك اليوم برج الثور الجمعة 8-12-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

إسراء حامد محمد
12:18 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يتميز بالصبر والمثابرة، فهو لا ييأس أبدًا من تحقيق أهدافه، ويسعى دائمًا إلى إنجاز كل ما عليه من واجبات في الوقت المحدد، كما أنه قادر على مواجهة التحديات والصعوبات بشجاعة وثبات.

ويهتم مولود هذا البرج بالحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل البرج على الصعيدين المهني والعاطفي، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

مولود برج الثور لديه فرصة لإتمام ما يرغب في تحقيقه من إنجازات مهنية، لذا عليه أن يتخذ القرارات المصيرية بحكمة شديدة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تجنب أن يشعر شريك حياتك بفقد اهتمامك تجاهه، إذ يؤثر ذلك سلبيا على العلاقة، لذلك عليك إيجاد حلول حتى تستطيع الخروج به من دائرة الملل.

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بقلم إسراء حامد محمد