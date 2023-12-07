يقول الخبراء، إن من أهم الصفات التي تميز مواليد برج العقرب هي الإلهام، بالإضافة إلى الروح المرحة التي يتمتعون بها، والقدرة على كسب ثقة من حولهم، لكن لديهم صفة سلبية تصعب على أحد اكتساب ثقتهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم الخميس برج العقرب 7-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبراء الفلك.

حظك اليوم الخميس برج العقرب 7-12-2023 على الصعيد المهني

يتوقع خبراء الأبراج يومًا مهنيًا ناجحًا، حيث تتمتع بروح المبادرة والتفاؤل، وتستطيع أن تستغل الفرص المتاحة أمامك لتحقيق أهدافك، كما أنك تحظى بدعم زملائك ورؤسائك في العمل، ما يساعدك على التقدم في مسيرتك المهنية.

حظك اليوم الخميس برج العقرب 7-12-2023 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فيتوقع الخبراء يومًا عاطفيًا مميزًا، فقد تشعر بالسعادة والرضا عن حياتك العاطفية، كما أنك تقضي وقتًا ممتعًا مع شريك حياتك، وتناقشان أمورًا كثيرة تتعلق بمستقبلكما معًا.