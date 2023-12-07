أول تعليق من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران على «تريند» لافتات الدعاية

قال باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ الحملة تابعت «التريند» المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن التعليقات الساخرة على دعاية مرشحها، حول قلة الإنفاق التي ظهرت في صغر حجم بعض اللوحات.

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعلق على صور الدعاية

وأضاف «كامل» في بيان، أنّ الحملة تفاعلت مع هذه التعليقات بكل ترحيب، معتبرة أنّها تؤكد روح الدعابة التي يتميز بها الشعب المصري، مشيرة إلى أنّ الحملة وإن لم تستطع منافسة بعض المرشحين الآخرين في حجم اللافتات وانتشارها؛ نظرا للفارق في الإمكانيات المادية، فإنها استطاعت بمواردها المادية المحدودة، الوصول لقطاعات كبيرة من المواطنين، معتمدين على ما تقدمه من رؤية تحمل حلولا واضحة وممكنة لقضايا ملحة.

واستكمل: «اعتمدنا منذ البداية على التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمراكز في المحافظات المختلفة، والاستماع إليهم والتحدث معهم، واستطاعت الحملة في هذه الفترة القصيرة جدًا، منذ فتح باب الدعاية حتى الآن، تنظيم نحو 16 لقاءً جماهيريًا بحضور المرشح، وعدد كبير من اللقاءات مع مجموعات من المواطنين، مثل الناشرين المثقفين المصريين، قيادات نسائية، قيادات سياسية ودينية».

وتابع: «ونحن إذ نتحدث عن قلة مواردنا مقارنة بحملات مرشحين آخرين، فإننا نذكر بكل فخر ما تزخر به حملتنا من كوادر متنوعة في مجالات مختلفة، استطاعت صياغة برنامج متكامل يحتوي على رؤية المرشح، التي يشاركه فيها الأحزاب المشاركة في الحملة والأحزاب الصديقة، وكل من يهدف لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها المواطن بالأمن والرخاء والاستقرار».