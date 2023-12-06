مستشار فريد زهران: نجاح مؤتمر المنوفية دفعنا لعقد اللقاءات المفتوحة

قال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار السياسي للمرشح فريد زهران، إن حملة المرشح تقوم على مكونين حزبين أساسيين، وهما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل، وهما من أحزاب المعارضة المصرية، الموجودة داخل البرلمان.

قرار ترشيح فريد زهران

أضاف «سالم»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية «الحياة»، أن الحزب اتخذ وقت كاف للغاية من أجل الوصول لقرار ترشيح المرشح فريد زهران، فذلك لم يكن قرارا فرديا من «زهران»، مشيرا إلى أن الحملة في البداية، كانت تركز على جمع التزكيات من خلال نواب البرلمان.

وتابع أن استراتيجية حملة المرشح فريد زهران في البداية، ركزت على الانطلاق في المحافظات من خلال سياسة الحوارات والمؤتمرات في قاعات مغلقة، مشيرا إلى أن أول مؤتمر جرى عقده كان في محافظة المنوفية، مسقط رأس المرشح، وكان هناك تفاعل وحجم تواجد للمواطنين كبير للغاية.

الدافع وراء عقد اللقاءات المفتوحة

أشار إلى أن الزخم الذي حدث خلال مؤتمر المرشح فريد زهران بالمنوفية، كان أكبر دافع للخروج من اللقاءات المغلقة إلى نظيرتها المفتوحة، وكانت هذه مخاطرة، موضحا أن من أشكال المخاطرة عدم تجمع ومجئ المواطنين أو احتكاك المواطنين بالمرشح وهكذا.