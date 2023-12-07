حملة المرشح فريد زهران تشكل غرفة عمليات لمتابعة مندوبيها بالمحافظات

قال حسني سبالة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنّ الحملة تنظّم عددًا من الخطوات التي ستقوم بها على مدار أيام الانتخابات فور انطلاقها أيام 10 و11 و12من ديسمبر الجاري، بعد بدء فترة الصمت الانتخابي التي من المقرر أن تبدأ صباح غدٍ.

غرفة عمليات خاصة لمتابعة الانتخابات

وأضاف سبالة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحملة شكلت غرفة عمليات خاصة تضم عدد من أعضاء حزب المصري الديمقراطي، بمقر الحزب في وسط البلد؛ لمتابعة المندوبين على مستوى كل المحافظات، واستقبال أي ملاحظات لهم خلال العملية الانتخابية، لافتا إلى أنّ الحملة أرسلت عددًا كبيرًا جدًا من أسماء المندوبين للهيئة الوطنية للانتخابات، وفي انتظار تأكيد وإرسال الأسماء النهائية.

مندوبي الحملة في المحافظات

وأوضح المستشار القانوني أن الحملة وضعت عدد كبير جدا من المندوبين في مختلف المحافظات، موضحا أنه سيكون هناك مندوبين دائمين في لجان، ومندوبين متواجدين في أكثر من لجنة على مستوى المحافظات.