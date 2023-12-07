أمين البحوث الإسلامية يوجه رسالة هامة خلال لقائه مبعوثي الأزهر قبل الس

التقى الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بالمرشحين في حركة الابتعاث للعام 2023/2024، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في ختام الدورة التدريبية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

خلال المحاضرة، أكد الأمين العام، أن كل مبعوث للأزهر يقع عليه دور كبير في تعليم مبادئ وقيم الإسلام وسبل مواجهة الفكر المتطرف، وأن يكون على دراية كاملة بالمناطق التي سيعمل بها وبثقافة الجمهور الذي سيتعامل معه وطبيعة المجتمع واهتماماته، لأجل دعم تحقيق رسالة الأزهر الشريف العالمية، وبيان المعالم الحقيقية للإسلام ورؤيته للتعايش السلمي واحترام الآخر.

وأضاف «عياد»، أن المنهج الأزهري يتميز بعدة أمور، أهمها: الوسطية في التعامل مع الأمور وجمعه بين العقل والنقل، والتركيز على قضايا الأمة الإسلامية، وأهمية التجديد، والنظرة التقديرية المعتدلة لإرث الأمة الحضاري، وضرورة الموضوعية في التناول والحكم.

وختم الأمين العام، بالتأكيد على ضرورة الموضوعية في التناول، والحكم في مختلف القضايا والأحداث، مشيرًا إلى أهمية التنوع والتعدد، خصوصًا مع تنوع الاتجاهات وتعدد الرؤى والأطروحات.