شيخ الأزهر يوجه بتجهيز قوافل جديدة ضمن «أغيثوا غزة» لدعم فلسطين

وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة الاستمرار في إرسال القوافل الإغاثية لأهالينا في غزة، وعدم الاكتفاء بالقوافل الثلاثة السابقة، والتي كانت عبارة عن 75 شاحنة كبرى مُحملة بإجمالي 1000 طن من المساعدات، التي احتوت على الاحتياجات الملحَّة والضرورية، وفي مقدمتها القافلة الطبية، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين.

وتشمل القوافل أجهزة طبية، وأَسِرَّة عناية مركزة، وخيوط جراحية ومخدر، ومحاليل وريدية، ومستلزمات طوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية أمراض مزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة، وبدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى، وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.

رسالة شيخ الأزهر لبيت الزكاة والصدقات

وأكّد شيخ الأزهر، أنّ رسالة بيت الزكاة والصدقات رسالة مباركة، وأن الأجر الأكبر على تحمل هذه الرسالة إنّما هو من عند الله عز وجل، وخاصة في إغاثة أشقائنا في غزة، وأنّ الجهد المبذول من العاملين ببيت الصداقات في حملة «أغيثوا غزة»، ما كان ليظهر على ما ظهر عليه، وبهذه السرعة، إلا لأن العاملين ببيت الزكاة والصدقات كانوا يصلون الليل في النهار، دون كللٍ أو ملل، حتى دخول المساعدات من ميناء رفح البري لدعم أهلنا في فلسطين؛ إعمالًا لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «‌الْمُؤْمِنُ ‌لِلْمُؤْمِنِ ‌كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا».

التبرعات المادية والعينية

وأشار إلى أنّ باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبية لا يزال مفتوحًا لدعم أهلنا المستضعفين في قطاع غزة، لمواجهة العدوان الإسرائيلي، في إطار برنامج «إغاثة» أحد برامج بيت الزكاة والصدقات، الذي يستهدف تقديم الدعم وتوفير المساعدات العاجلة للدول الشقيقة، الذين يتعرضون لكوارث طبيعية أو اعتداءات أو انتهاكات إنسانية.

كما كرَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اللواء محمد عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي للبيت، والعاملين والفرق المساعدة من العاملين في الأزهر والإعلاميين، وكل من ساهم في تجهيز قوافل حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، لدعم أشقائنا في غزة، الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي.