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«الأزهر» يثني على الموقف الإنساني لجنوب أفريقيا تجاه فلسطين

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:24 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
مرصد الأزهر  يثني  على الموقف الإنساني لجنوب إفريقيا تجاه فلسطين

مرصد الأزهر  يثني  على الموقف الإنساني لجنوب إفريقيا تجاه فلسطين

أثنى مرصد الأزهر الشريف، على الموقف الإنساني والحقوقي لجنوب أفريقيا، تجاه الحق الفلسطيني، والتنديد بالأفعال الإرهابية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

الأزهر يثني على موقف جنوب أفريقيا تجاه فلسطين

وشدد «المرصد»، على أنّ وصف جنوب إفريقيا للأوضاع في قطاع غـزة، أقل ما يمكن إطلاقه على الجرائم الوحشية، التي ترتكب على الأرض بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين العزل.

واستعرض المرصد تصريحات وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ووصفها بأنّ الوضع في غـزة أسوأ بدرجة كبيرة مما شهدناه في ظل الفصل العنصـري، كما أضافت ناليدي باندور، في أثناء حديثها لشبكة CNN: «من المثير للصدمة للغاية أن العالم يشاهد مذبحة تحدث».

وتابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: «لقد استفدنا، كجنوب إفريقيين، من التضامن الدولي في العالم؛ إذ لم يتردد أحد في دعم نضالنا من أجل الحرية.. ومع ذلك، نحن هنا في القرن الحادي والعشرين، نبدو عاجزين تمامًا وغير قادرين على الاستجابة للمحنة الرهيبة التي يعيشها شعب فلسـ طين».

وذكرت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أنّ «ما نراه على شاشات التلفزيون، ونسمعه ونقرأه، هو أسوأ بكثير مما شهدناه كجنوب إفريقيين في ظل الفصل العنصري».

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