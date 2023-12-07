انطلاق مؤتمر «المصريين الأحرار» بالمنيا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

بدأت، منذ قليل، فاعليات المؤتمر الجماهيري لحزب المصريين الأحرار تحت عنوان «انزل وشارك.. صوتك أمانة»، وذلك في ختام حملته الانتخابية الخاصة بتأييد ودعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بمحافظة المنيا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام.

مؤتمر حزب المصريين الأحرار

ويشارك فاعليات المؤتمر الحاشد عضوا المكتب السياسي الدكتورة إيناس صبحى، ورائد مقدم؛ ويحضر الفاعليات الإعلامية إيناس أدوار المذيعة بقناة المنيا.

ويحضر الفاعليات جمع غفير من كافة الفئات النوعية بعروس الصعيد وعددا من شباب وقواعد الحزب.

الانتخابات الرئاسية 2024

وافتتح الحزب المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والهتاف تحيا مصر.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار كان أول القوي السياسية المصرية والكيانات التي أعلنت دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتباره مرشح الحزب رئاسي، ونزل لكافة الميادين في يوليو الماضي بحملة طرق أبواب للتوعية بأهمية وأولوية استكمال الجمهورية الجديدة والاصطفاف مع الرئيس السيسي لخدمة بلادنا العزيزة.