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«المصريين الأحرار»: ننتظر مشاركة الملايين في الانتخابات الرئاسية

كتب:

مريم جاد
01:49 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الشعب المصري أمام مسؤولية كبيرة خلال الأيام المقبلة، ومع بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ يظهر معدنه في الأوقات الصعبة، متابعًا: «ننتظر مشاركة الملايين في الانتخابات الرئاسية».

صمود المصريين رغم الأزمات

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «المصريون يظهرون أمام التحديات، ونحن الآن في تحدٍ من كل الأوجه الاقتصادية والنفسية بالمشاهد التي نراها تحدث في غزة يوميًا، والضغوط التي تُمارس على مصر».

واستكمل: «نحن كعضو في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نوجه الشكر للحملات الأخرى، لالتزامها بالدستور والقانون وكل الأعراف الديمقراطية الحديثة».

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