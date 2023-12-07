«المصريين الأحرار» يزور كنائس عزبة النخل للتحفيز على المشاركة بالانتخابات

زار حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الأنبا سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل، وذلك بمقر الايبارشية بكنيسة السيدة العذراء بالمحطة، فى إطار الخطوات والجهود الرامية للحزب فى دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024/2030.

المكتب السياسي

وترأس وفد الحزب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ورافقه الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي، المهندس مصطفي الخيال مساعد الأمين العام، بيتر ناصر مساعد أمين العمل الجماهيري؛ وكان في استقبالهم مع أسقف عام كنائس عزبة النخل، القمص انجيلوس عزيز راعي كنيسة العذراء والبابا كيرلس عمود الدين، وعدد من كهنة الإيبارشية.

ووسط جو من الترحيب والحوار المثمر، تحدث الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لتحقيق اسمي الاستقرار الشامل وركائز الأمن والأمان التي تنعكس علي كافة مسارات الدولة وخطواتها؛ بالإضافة للجهود العظيمة التي يعكف عليها الرئيس وكافة مؤسسات الدولة المعنية لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

رئيس حزب المصريين الأحرار

كما تطرق رئيس حزب المصريين الأحرار للحديث عن خروج مصر من النفق المظلم للرحب وتأسيس ركائز دولة حقيقية ترنو خدمة الأجيال القادمة وتحقيق البناء الفعلي بعيدا عن المسكنات المؤقتة التي آلت بالدولة حالة كساد عام وفساد مدقع مازالت القيادة السياسية وجميعنا نحارب جذوره المتشعبة كما تم اجتثاث الإرهاب الذى دفعت مصر فاتورة عظيمة من دماء أبنائها الشهداء في مواجهة ضروس.

واستعرض خليل رؤية المصريين الأحرار التي تتواكب خطوات الرئيس السيسي في إصلاح شامل ولولا الخطوات الجريئة ما كانت مصر صامدة أمام تيارات الحروب من كل فج وصوب ، ورغم وابل التشكيك والتخوين والحروب الممنهجة وبث الشائعات المغرضة واصل الرئيس خطواته الجادة لتحقيق سياج حماية حقيقي للدولة المصرية ولعل ما يجري في دول الجوار وابكي قلوبنا جميعا كان بمثابة لحظة اليقظة للجميع.

مشددًا علي أن نزول الجميع للانتخابات الرئاسية ليس بواجب دستوري بينما بمثابة اقتراع علي بقاء الوطن صامدا وقويا، وكل صوت لصالح مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو رصاصة في صدر العدو وصك حقيقي بأننا جميعًا لا ننكر جميل ابن بارًا ببلادة واهله، وقائد أمينًا علي رعاياه وشعبه.

ومن جانبه تحدث الأنبا سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل، عن النقلة النوعية التي عاشتها البلاد في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مختلف الأصعدة وفي القلب منها تحقيق أفضل صورة المواطنة وعدم التمييز.

فيما أكد الكاتب الصحفي ريمون ناجى، عضو المكتب السياسي، أن الحزب يبذل كافة الجهود لخدمة فئات المجتمع ولن يتوانى في مساعدة او التعاون لتحقيق أفضل صورة وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ومتابعات مستمرة من الأمانة المركزية، وشباب الحزب يعملون بكل محبة ووطنية لتحقيق الصالح العام.